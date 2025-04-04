Его не остановили даже камеры видеонаблюдения.

В Центральном округе Омска произошла кража. Работник одного из магазинов, где продают сотовые телефоны, обнаружил пропажу двух устройств стоимостью 12,4 тыс. рублей. Он сообщил директору, а директор обратился в полицию.

Полицейские нашли вора, которого запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступником оказался 24-летний ранее неоднократно судимый житель Советского округа.

На допросе парень рассказал, что зашел за беспроводной гарнитурой. Ожидая своей очереди, он заметил открытую витрину. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, парень похитил сотовые телефоны, которые потом сдал в ломбард за 6 тыс. рублей.

К тому моменту, как его поймали, деньги парень уже потратил. На него завели новое уголовное дело.