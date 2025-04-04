Выпускники школы смогут судить матчи КХЛ и международные соревнования.

В Омске открылась школа хоккейных арбитров. Первыми слушателями стали 100 спортсменов от любителей до профессионалов. В течение двух месяцев они будут изучать теорию и практику судейства под руководством опытных наставников.

Школа арбитров открылась благодаря проекту «Хоккей для всех». Инициатором идеи стала Федерация хоккея Омской области. Также проект поддержал Омский НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Количество соревнований в рамках проекта увеличивается, поэтому назрел актуальный вопрос – как обеспечить качественное и достойное судейское сопровождение, – отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков. – Наш регион испытывает дефицит в хоккейных арбитрах. Поэтому школа закроет потребности не только в Омской области, но и частично в соседних регионах. Спасибо нашему партнеру – ОНПЗ и программе социальных инвестиций. Благодаря плодотворному сотрудничеству любительский хоккей в Омской области вышел на новый уровень.

Тренировки начнутся в апреле на базе академии «Авангард». Выпускники школы получат квалификацию, которая позволит судить любительские турниры в Омской области, матчи КХЛ и международные соревнования.

– Наш совместный проект с Федерацией хоккея Омской области активно развивается, в него включается все больше жителей региона, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Главная цель – дать возможность всем желающим заниматься любимым видом спорта вне зависимости от пола, возраста и места проживания. Это одно из ключевых направлений социальной политики предприятия. Новое направление – школа хоккейных арбитров – перспективный вариант развития карьеры для спортсменов. Судейство – это возможность остаться в хоккее в новой роли.

Добавим, что омский завод поддерживает проект уже третий год. «Хоккей для всех» объединяет более 100 тысяч спортсменов из мужских, женских и детских команд.