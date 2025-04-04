Его внесли в список недобросовестных.

Омское УФАС включило в Реестр недобросовестных подрядчиков одного из перевозчиков. Причиной стало уклонение индивидуального предпринимателя от заключения контракта.

В антимонопольную службу пожаловалось министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Чиновники провели торги на пассажирские перевозки. Заявки на участие подали два предпринимателя. Победитель снизил начальную цену (1,2 млн рублей) на 35,5 %. Однако после победы предприниматель не стал подписывать контракт, фактически оставив без общественного транспорта жителей поселков Красный Яр, Политотдел и села Любино-Малороссы.

– Предприниматель пояснил, что проект контракта не был им подписан в связи с заблуждением ИП относительно сроков его подписания, – сообщили в УФАС.

В итоге УФАС на 2 года включило сведения о предпринимателе в Реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, что в действиях заказчика при проведении закупки также нашли нарушения.