Омск-Информ
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Жители возмутились, что это произошло без предупреждения.
Сегодня, 4 апреля, в Омске внезапно перекрыли съезд с бульвара Архитекторов на улицу Крупскую. Об этом сообщил в соцсетях один из горожан, возмутившись тем, что жителей не предупредили об ограничении движения.
– Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в департаменте строительства. Предоставим более детальный ответ не позднее понедельника, – прокомментировали ситуацию чиновники.
Надолго ли перекрыли съезд, не уточняется. 
·Авто

Жители возмутились, что это произошло без предупреждения.
Сегодня, 4 апреля, в Омске внезапно перекрыли съезд с бульвара Архитекторов на улицу Крупскую. Об этом сообщил в соцсетях один из горожан, возмутившись тем, что жителей не предупредили об ограничении движения.
– Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в департаменте строительства. Предоставим более детальный ответ не позднее понедельника, – прокомментировали ситуацию чиновники.
Надолго ли перекрыли съезд, не уточняется. 