Она не пострадала, но следователи проведут проверку.
Вчера, 3 апреля, на улице 50 лет Профсоюзов в Омске 6-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк. Как сообщает «Город55», девочка упала в него, пока ее мама высаживала из машины другую дочь. Ребенок не пострадал.
Отметим, что люк располагается вблизи детских садов № 41 и 292. В администрации Советского округа заявили, что он бесхозный, и остался от телефонной станции.
Сегодня Следственный комитет заявил, что проведет доследственную проверку по этому инциденту. Следователи выяснят обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям ответственных лиц. Отметим, что яму, в которую вчера упал ребенок, раньше прикрывал старый диван. Пару дней назад мебель убрали, видимо, мешала проходить к расположенным поблизости гаражам. И канализационный люк оказался открытым. Сейчас отверстие заделали.