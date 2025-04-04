По сравнению с прошлым годом сумма выросла.

По данным Омскстата, за первые два месяца 2025 года жители Омской области потратили на кафе, рестораны и бары почти 6 млрд рублей. В январе эта сумма составила около 3 млрд, в феврале – 2,96 млрд.

Расходы омичей на общепит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,7 %. Напомним, в 2024 году в первом квартале омичи потратили 7,5 млрд рублей, во втором – 8,3 млрд, в третьем – 9 млрд, а в четвертом – 9,1 млрд рублей.

Рекорд поставил декабрь. Только за один месяц оборот омских ресторанов достиг 3,17 млрд рублей.