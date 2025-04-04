За короткое время бизнесвумен успела пообщаться с четырьмя разными специалистами и сделать 47 платежей через банкоматы.

Жертвой дистанционных мошенников стала 67-летняя омичка, у которой аферисты выманили рекордные 37 млн рублей.

Несколько дней назад пенсионерке позвонили люди, представившиеся сотрудниками энергетической компании. Они попросили ее назвать ИНН для регистрации счетчика. Женщина сделала все, как они сказали, после чего последовал еще ряд звонков. Сперва ей позвонил лжеоператор портала «Госуслуги» и рассказал, что ее аккаунт взломали при помощи цифровой подписи и оформили генеральную доверенность. Следующим с омичкой общался «сотрудник ФСБ», который сообщил, что лицом по доверенности, которую она заключила, является гражданин Украины, и, если тот воспользуется деньгами потерпевшей, ее обвинят в государственной измене. Последний звонок поступил от лжеспециалиста Росфинмониторинга, который посоветовал женщине, чтобы избежать проблем, немедленно закрыть банковский счет и перевести все деньги на новый.

Омичка, владеющая бизнесом и имеющая крупные суммы на счетах, в течение недели переводила деньги мошенникам через банкоматы – всего 47 платежей на общую сумму 37 млн рублей. Когда она попыталась снять оставшиеся деньги, сотрудники банка заметили подозрительную активность и сообщили в полицию.

Только после разговора с правоохранителями предпринимательница осознала, что ее обманули. В отделе полиции № 7 возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), выясняются все подробности произошедшего и устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.