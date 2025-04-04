Омск-Информ
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·Общество

Для контроля паводковой ситуации в Черлакский район отправились 11 сотрудников МЧС.

Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области отправились в поселок Затон Черлакского района, который традиционно затапливает в период весеннего половодья. Аэромобильная группировка из 11 спасателей будет контролировать паводковую ситуацию в населенном пункте.

– Поселок расположен в пойме Иртыша. Из-за подъема уровня воды в реке существует угроза его подтопления, – отметили в МЧС.

Сейчас на Иртыше ледостав. Спасатели укомплектованы всем необходимым и будут выполнять определенные задачи: контроль и мониторинг обстановки, обеспечение безопасности жителей, в случае угрозы затопления – эвакуация людей и животных.

·Общество

Для контроля паводковой ситуации в Черлакский район отправились 11 сотрудников МЧС.

Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области отправились в поселок Затон Черлакского района, который традиционно затапливает в период весеннего половодья. Аэромобильная группировка из 11 спасателей будет контролировать паводковую ситуацию в населенном пункте.

– Поселок расположен в пойме Иртыша. Из-за подъема уровня воды в реке существует угроза его подтопления, – отметили в МЧС.

Сейчас на Иртыше ледостав. Спасатели укомплектованы всем необходимым и будут выполнять определенные задачи: контроль и мониторинг обстановки, обеспечение безопасности жителей, в случае угрозы затопления – эвакуация людей и животных.