Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура Октябрьского района инициировала проверку после происшествия в учебном заведении.
Вчера, 3 апреля, в школе № 134, расположенной на Космическом проспекте в Октябрьском округе Омска, произошло короткое замыкание электропроводки на первом этаже. Замыкание было оперативно устранено, ученики и сотрудники школы эвакуированы, пострадавших нет.
По факту инцидента прокуратура Октябрьского округа начала проверку соблюдения норм безопасности пребывания детей в образовательном учреждении. Если будут выявлены нарушения, примут соответствующие меры.
·Происшествия

Прокуратура Октябрьского района инициировала проверку после происшествия в учебном заведении.
Вчера, 3 апреля, в школе № 134, расположенной на Космическом проспекте в Октябрьском округе Омска, произошло короткое замыкание электропроводки на первом этаже. Замыкание было оперативно устранено, ученики и сотрудники школы эвакуированы, пострадавших нет.
По факту инцидента прокуратура Октябрьского округа начала проверку соблюдения норм безопасности пребывания детей в образовательном учреждении. Если будут выявлены нарушения, примут соответствующие меры.