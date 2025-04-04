Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на Левом берегу.
В одном из дворов на Левобережье Омска застрял в грязи мусоровоз компании «Магнит». Фото с места происшествия появились в телеграм-канале «Жесть Омск». Грузовик заблокировал проезд во дворе дома на улице Туполева, 3в.
На фотографиях хорошо заметно, что дорога покрыта ямами и выбоинами, глубина которых скрыта под водой. Машина погрузилась в грязь почти до оси колес.
Омская мэрия прокомментировала ситуацию, пояснив, что земельный участок под домом оформлен и принадлежит жителям на правах общедолевой собственности. Ответственность за благоустройство и содержание территории возложена на управляющую компанию, расходы которой покрываются собственниками жилья.
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·Происшествия

Инцидент произошел на Левом берегу.
В одном из дворов на Левобережье Омска застрял в грязи мусоровоз компании «Магнит». Фото с места происшествия появились в телеграм-канале «Жесть Омск». Грузовик заблокировал проезд во дворе дома на улице Туполева, 3в.
На фотографиях хорошо заметно, что дорога покрыта ямами и выбоинами, глубина которых скрыта под водой. Машина погрузилась в грязь почти до оси колес.
Омская мэрия прокомментировала ситуацию, пояснив, что земельный участок под домом оформлен и принадлежит жителям на правах общедолевой собственности. Ответственность за благоустройство и содержание территории возложена на управляющую компанию, расходы которой покрываются собственниками жилья.
1003