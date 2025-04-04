Омск-Информ
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·Общество

Часть объектов собираются забрать в муниципальную собственность. 
Как сообщили в администрации Омска, специалисты департамента жилищной политики подвели итоги проверок на предмет признания жилых помещений выморочным и бесхозяйным имуществом за первый квартал 2025 года.
За этот период выявлено 99 таких помещений. В городские суды Омска подано 18 исков о признании права муниципальной собственности на такие объекты, из которых 9 уже удовлетворены, по 3 искам было отказано, а 22 иска находятся на рассмотрении.
Нотариусам Омска направлено 28 запросов о предоставлении информации о наследниках умерших владельцев жилья. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 выморочных и одно бесхозяйное жилое помещение.
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·Общество

Часть объектов собираются забрать в муниципальную собственность. 
Как сообщили в администрации Омска, специалисты департамента жилищной политики подвели итоги проверок на предмет признания жилых помещений выморочным и бесхозяйным имуществом за первый квартал 2025 года.
За этот период выявлено 99 таких помещений. В городские суды Омска подано 18 исков о признании права муниципальной собственности на такие объекты, из которых 9 уже удовлетворены, по 3 искам было отказано, а 22 иска находятся на рассмотрении.
Нотариусам Омска направлено 28 запросов о предоставлении информации о наследниках умерших владельцев жилья. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 выморочных и одно бесхозяйное жилое помещение.
1438