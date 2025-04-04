Необходимость в сезонной замене комплектующих может «влететь в копеечку».

Подготовка омских авто к новому весеннему периоду начинается со смены зимней резины на летнюю. По информации от аналитиков Авито, больше половины опрошенных (67 %) омичей меняют шины с наступлением тепла. Каждый второй горожанин (54 %) обновляет моторное масло и фильтры. Треть респондентов проверяют тормозную жидкость (33 %), а также осматривают и заряжают аккумулятор (32 %). 22 % проводят балансировку колес.Только 2 % респондентов никак не готовятся к весне.

Большинство опрошенных (28 %) тратят на обслуживание от 10 до 25 тыс. рублей. Четверть (26 %) тратят от 5 до 10 тыс. рублей, 20 % сумели уложиться в 5 тыс. рублей, а 20 % тратят больше 25 тыс. рублей.

Средняя сумма составила 17 тыс. рублей.

Специалисты также отметили, что продажи расходников на авто в среднем увеличились на 27 % за год.