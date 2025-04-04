Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Причины возгорания выясняются.
Вечером в четверг, 3 апреля, в жилом пятиэтажном доме в Нефтяниках произошел пожар, о чем в МЧС сообщили в 19:14. На место происшествия были направлены три пожарные машины и 13 сотрудников ведомства.
Тем не менее владелец квартиры сумел самостоятельно локализовать огонь. Пожар был потушен в 19:23, всего за 9 минут. Специалисты отметили, что условия для распространения огня отсутствовали. Причину возгорания стиральной машины выясняют дознаватели МЧС.
·Происшествия

Причины возгорания выясняются.
Вечером в четверг, 3 апреля, в жилом пятиэтажном доме в Нефтяниках произошел пожар, о чем в МЧС сообщили в 19:14. На место происшествия были направлены три пожарные машины и 13 сотрудников ведомства.
Тем не менее владелец квартиры сумел самостоятельно локализовать огонь. Пожар был потушен в 19:23, всего за 9 минут. Специалисты отметили, что условия для распространения огня отсутствовали. Причину возгорания стиральной машины выясняют дознаватели МЧС.