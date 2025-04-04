Омск-Информ
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·Происшествия

Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Тарская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Следствие утверждает, что около девяти вечера 5 мая прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, ехал на автомобиле Daewoo Nexia GLI. В районе дома 12 на улице Заречной в Таре он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки ВАЗ-210740.

В результате ДТП погиб 74-летний водитель машины ВАЗ прямо на месте происшествия, а его пассажирка, сидевшая сзади, получила серьезные травмы, угрожающие ее здоровью. Обвиняемый полностью признал вину.

По этой статье сельчанину может грозить наказание сроком вплоть до 12 лет тюрьмы.

·Происшествия

Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Тарская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Следствие утверждает, что около девяти вечера 5 мая прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, ехал на автомобиле Daewoo Nexia GLI. В районе дома 12 на улице Заречной в Таре он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки ВАЗ-210740.

В результате ДТП погиб 74-летний водитель машины ВАЗ прямо на месте происшествия, а его пассажирка, сидевшая сзади, получила серьезные травмы, угрожающие ее здоровью. Обвиняемый полностью признал вину.

По этой статье сельчанину может грозить наказание сроком вплоть до 12 лет тюрьмы.