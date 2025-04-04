Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Тарская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Следствие утверждает, что около девяти вечера 5 мая прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, ехал на автомобиле Daewoo Nexia GLI. В районе дома 12 на улице Заречной в Таре он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки ВАЗ-210740.

В результате ДТП погиб 74-летний водитель машины ВАЗ прямо на месте происшествия, а его пассажирка, сидевшая сзади, получила серьезные травмы, угрожающие ее здоровью. Обвиняемый полностью признал вину.

По этой статье сельчанину может грозить наказание сроком вплоть до 12 лет тюрьмы.