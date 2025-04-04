Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В летнем расписании Омского аэропорта появился дополнительный рейс в Иркутск.

В летнем расписании Омского аэропорта увеличено количество рейсов в Иркутск. В прошлом году рейсы осуществлялись по вторникам и субботам. В нынешней редакции борты станут отправлять трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Иркутск – традиционно туристический город, с достопримечательностями и памятными местами, но также и отправная точка всех путешествий на озеро Байкал. Планирует перевозить омичей авиакомпания S7 Airlines. 

Полное летнее расписание смотрите по ссылке.

·Общество

В летнем расписании Омского аэропорта появился дополнительный рейс в Иркутск.

В летнем расписании Омского аэропорта увеличено количество рейсов в Иркутск. В прошлом году рейсы осуществлялись по вторникам и субботам. В нынешней редакции борты станут отправлять трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Иркутск – традиционно туристический город, с достопримечательностями и памятными местами, но также и отправная точка всех путешествий на озеро Байкал. Планирует перевозить омичей авиакомпания S7 Airlines. 

Полное летнее расписание смотрите по ссылке.