Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Бас-гитарист Валерий Алгазин внезапно скончался. 

Печальную новость сегодня, 4 апреля, сообщили в Доме актера. Известный омский музыкант Валерий Алгазин скончался в возрасте 56 лет. 

–  Внезапно, скоропостижно ушел из жизни наш друг, музыкант, бас-гитарист, участник любимых всеми спектаклей «Моя Catherina», «Ноктюрны» Валерий Алгазин, - указано в некрологе. 

Причины смерти бас-гитариста не озвучиваются. 

Виталий Алгазин был частью оркестра Музыкального театра. Он присоединился к театру в 2023 году после долгого периода сотрудничества с разными омскими коллективами. Даже став частью учреждения, он продолжил активно выступать с другими группами. Одно из последних мероприятий с его участием было запланировано на 30 марта нынешнего года.

Дата прощания с музыкантом уточняется. 

Редакция «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким музыканта. 

·Культура/Афиша

Бас-гитарист Валерий Алгазин внезапно скончался. 

Печальную новость сегодня, 4 апреля, сообщили в Доме актера. Известный омский музыкант Валерий Алгазин скончался в возрасте 56 лет. 

–  Внезапно, скоропостижно ушел из жизни наш друг, музыкант, бас-гитарист, участник любимых всеми спектаклей «Моя Catherina», «Ноктюрны» Валерий Алгазин, - указано в некрологе. 

Причины смерти бас-гитариста не озвучиваются. 

Виталий Алгазин был частью оркестра Музыкального театра. Он присоединился к театру в 2023 году после долгого периода сотрудничества с разными омскими коллективами. Даже став частью учреждения, он продолжил активно выступать с другими группами. Одно из последних мероприятий с его участием было запланировано на 30 марта нынешнего года.

Дата прощания с музыкантом уточняется. 

Редакция «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким музыканта. 