Омск-Информ
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·Происшествия

Ремонт моста у Телецентра привел к появлению льдин необычного цвета.
Берег Иртыша в Советском округе Омска покрылся толстым слоем коричневой взвеси, сообщает портал «СуперОмск». По всей видимости, ее появление связано с ремонтом моста у Телецентра. На фотографиях видно, что льдины на реке и берег Иртыша рядом с мостом имени 60-летия ВЛКСМ покрыты густой взвесью, придавшей поверхности ржаво-коричневый оттенок.
Возможно, причина – использование пескоструйного аппарата при очистке металлических конструкций моста от многолетнего налета.
Ранее сообщалось, что сейчас подрядная организаци демонтирует на мосту трамвайные рельсы.
·Происшествия

Ремонт моста у Телецентра привел к появлению льдин необычного цвета.
Берег Иртыша в Советском округе Омска покрылся толстым слоем коричневой взвеси, сообщает портал «СуперОмск». По всей видимости, ее появление связано с ремонтом моста у Телецентра. На фотографиях видно, что льдины на реке и берег Иртыша рядом с мостом имени 60-летия ВЛКСМ покрыты густой взвесью, придавшей поверхности ржаво-коричневый оттенок.
Возможно, причина – использование пескоструйного аппарата при очистке металлических конструкций моста от многолетнего налета.
Ранее сообщалось, что сейчас подрядная организаци демонтирует на мосту трамвайные рельсы.