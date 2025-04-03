Сотрудники МЧС спасли трех человек из дыма и полной темноты.

В Омске прошли крупные учения пожарной службы, в ходе которых сотрудники МЧС тренировались эвакуировать людей и спасать пострадавших при условном пожаре. По легенде, во время репетиции оркестра на сцене Концертного зала Омской филармонии загорелись декорации, что и послужило началом учений.

Во время репетиции сработала тревога, и спасатели должны были оперативно отреагировать. С помощью специального устройства в зале создали густой дым. Внутри находилось 1250 человек, и пожарным нужно было потушить огонь, найти и вывести «пострадавших». Оказалось, что трое человек потеряли ориентацию в дыму и темноте.

Заместитель начальника управления пожаротушения МЧС по Омской области полковник Ринат Ханафеев отметил, что подобные учения помогают сотрудникам развивать навыки быстрого реагирования и принимать решения в сложных условиях. Важной задачей является координация действий между спасателями и руководством учреждения.

Учения, в которых участвовали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники, позволили проверить множество аспектов, начиная от работы сигнализационной системы и заканчивая взаимодействием с персоналом здания. Спасатели в специальных масках нашли и вывели из задымленного зала трех «пострадавших».