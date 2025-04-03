Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

В данный момент омичи ведут в серии со счетом 3:1.

Экс-нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко высказался об играх первого раунда плей-офф между «ястребами» и магнитогорским «Металлургом» и поделился мнением о шансах обеих команд пройти дальше.

– Нет смысла отталкиваться от результата «Авангарда» в регулярном чемпионате. Плей-офф – совсем другое дело, цена ошибки тут очень высока. Магнитогорцы молодцы, но в этой паре сейчас преимущество на стороне «Авангарда». С таким Омском «магнитке» будет невероятно сложно выйти в четвертьфинал, – цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Напомним, на данный момент омичи ведут в серии со счетом 3:1. Ближайший матч пройдет сегодня в Магнитогорске. Начало в 20:00 по омскому времени.

12129
·Спорт

В данный момент омичи ведут в серии со счетом 3:1.

Экс-нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко высказался об играх первого раунда плей-офф между «ястребами» и магнитогорским «Металлургом» и поделился мнением о шансах обеих команд пройти дальше.

– Нет смысла отталкиваться от результата «Авангарда» в регулярном чемпионате. Плей-офф – совсем другое дело, цена ошибки тут очень высока. Магнитогорцы молодцы, но в этой паре сейчас преимущество на стороне «Авангарда». С таким Омском «магнитке» будет невероятно сложно выйти в четвертьфинал, – цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Напомним, на данный момент омичи ведут в серии со счетом 3:1. Ближайший матч пройдет сегодня в Магнитогорске. Начало в 20:00 по омскому времени.

12129