Пятую игру «ястребов» в плей-офф можно будет увидеть в Городском саду.

Сегодня, 3 апреля, омичи смогут посмотреть 5-й матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на большом экране в Городском саду. «Авангард» сразится с «Металлургом». Локация находится за историко-краеведческом музеем на ул. Ленина, 23а.

Сад был преобразован в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды, когда задумывался проект, решено было на фасаде культучреждения смонтировать большой экран. Сегодня его опробуют болельщики «Авангарда».

Трансляция матча начнется в 20:00 по омскому времени.