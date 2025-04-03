Их разместят в тени крупных деревьев, создавая пространство для отдыха.

Вчера, 2 апреля, на сайте госзакупок появился лот на благоустройство общественного пространства «Сквер Водников», расположенного рядом со зданием администрации Советского округа Омска на улице Красный Путь.

До 14 ноября в сквере планируется обустроить общественные зоны. Вдоль пешеходных дорожек, покрытых гранитным отсевом, установят ряд декоративных скамеек. Особое внимание уделят установке парковых качелей, которые смогут вместить сразу несколько человек. Эти качели разместят в тени крупных деревьев, создавая уютное пространство для отдыха.

Основная территория сквера останется зеленой зоной с газонами и большим количеством растений. Планируется посадить разнообразные кустарники, такие как спирея березолистная, семь яблонь сорта роялти, шесть розовых сиреней сорта «Красавица Москвы», пять саженцев яблоневой ягоды и ивы Нана, три дерева ивы гибридной Идеал, две аронии и кусты можжевельника Минт Джулеп, а также несколько других крупных деревьев.

На реализацию проекта выделено около 3,374 млн рублей в рамках программы инициативного бюджетирования.