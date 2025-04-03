С 1 апреля тариф на перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам вырос в полтора раза.

Генеральный директор АО «Омскоблавтотранс» Дмитрий Михайлов назвал инвестицией в будущее рост тарифа на перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам. С 1 апреля он увеличился с 2 до 3 рублей за километр пути за пределами городской черты Омска.

В правительстве региона отметили, что предыдущий тариф оставался неизменным с 2016 года, то есть почти целое десятилетие.

– Повышение тарифа – это не просто вынужденная мера, а необходимый шаг для поддержания жизнеспособности межмуниципальных перевозок. Это инвестиция в будущее общественного транспорта, которая позволит обеспечить пассажирам надежный и комфортный сервис, – заявил Михайлов. – Принимая во внимание растущие издержки и стремление к поддержанию высоких стандартов обслуживания, корректировка тарифов становится оправданным решением. В конечном счете это позволит сохранить доступность общественного транспорта и обеспечить его устойчивое развитие, отвечая потребностям жителей в качественных и безопасных перевозках.

Напомним, что в 2023 году власти Омской области потратили 1 млрд рублей для покупки новых автобусов для АО «Омскоблавтотранс». Это позволило приобрести 164 единицы техники, парк предприятия обновился более чем на 80 %. То есть по факту региональные власти уже сделали «инвестицию в будущее общественного транспорта», о которой говорит Дмитрий Михайлов. На что же тогда пойдут деньги омичей, если новыми автобусами перевозчик обеспечен на годы вперед?