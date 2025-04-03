Омск-Информ
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·Общество

Транспорт заменят на другой.
Сегодня, 3 апреля, в Омске в салоне автобуса № 29 лопнул патрубок отопителя. В результате техническая вода попала на нагретые элементы и начала испаряться.
– Автобус снят с линии, дожидается машины технической помощи. После устранения неисправности автобус продолжит следование по установленному маршруту, – отметили в мэрии.
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в происшествии никто не пострадал.
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·Общество

Транспорт заменят на другой.
Сегодня, 3 апреля, в Омске в салоне автобуса № 29 лопнул патрубок отопителя. В результате техническая вода попала на нагретые элементы и начала испаряться.
– Автобус снят с линии, дожидается машины технической помощи. После устранения неисправности автобус продолжит следование по установленному маршруту, – отметили в мэрии.
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в происшествии никто не пострадал.
1233