Общий объем загрязняющих веществ снизился.

В прошлом году в Омской области в воздух было выброшено 157,22 тысячи тонн загрязняющих веществ от промышленных предприятий. Это немного меньше, чем в 2023 году, когда выбросы составляли 159,3 тысячи тонн.

По информации, предоставленной РБК Омск, в регионе в воздух попали разные вредные вещества. Твердых веществ оказалось 27,8 тысячи тонн, газообразных и жидких – 129,5 тысячи тонн. Среди газов больше всего было диоксида серы – 41,3 тысячи тонн, оксида углерода – 21,5 тысячи тонн, оксида азота – 28 тысяч тонн, углеводородов – 23,5 тысячи тонн, летучих органических соединений – 13,3 тысячи тонн, а остальных газообразных и жидких веществ – 1,7 тысячи тонн.

От автомобильного транспорта в атмосферу Омской области в 2024 году попали 52,39 тысячи тонн вредных веществ, что меньше, чем в 2023 году (55,16 тысячи тонн). В прошлом году выбросы оксида углерода составили 35,52 тысячи тонн, а диоксида азота – 11,19 тысячи тонн.

В 2024 году железнодорожный транспорт выбросил в атмосферу Омской области 0,32 тысячи тонн загрязняющих веществ. Если учитывать все источники загрязнения, включая промышленные предприятия и другие транспортные средства, то общее количество вредных выбросов за этот год составило приблизительно 210 тысяч тонн.

Федеральный Росприроднадзор сообщает, что в прошлом году в Омской области на мероприятия по уменьшению вредных выбросов потратили 1,15 миллиарда рублей.