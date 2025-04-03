Родителей подростков оштрафовали.

Сразу четыре случая управления различным транспортом без прав несовершеннолетними было выявлено за минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции в Омске. Так, на улице Лермонтова полиция остановила автомобиль «БМВ», которым управлял 15-летний подросток. Он признался, что взял машину без разрешения родителей. На место происшествия вызвали маму юноши, против которой возбудили административное дело по статье 12.19 ч. 1 КоАП РФ за предоставление несовершеннолетнему доступа к автомобилю и ключам.

Еще один инцидент произошел на улице Новостройка, где инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21083, управляемый 17-летним подростком. Против него было возбуждено административное делопроизводство за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Машина была эвакуирована на штрафстоянку. Мать подростка узнала о наличии автомобиля у сына только после этого случая.

Третьего нарушителя, ехавшего на питбайке, сотрудники ГИБДД остановили на улице Комкова. Подросток использовал спортивный мотоцикл, который нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования, без согласия родителей. В отношении отца молодого водителя было возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за непринятие необходимых мер, исключающих использование питбайка в отсутствие собственника.

На 6-й Северной улице инспектор остановил автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 17-летний подросток в состоянии опьянения. В присутствии его законного представителя было начато административное производство по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, согласно которой предусмотрено наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или штрафа в размере 45 тысяч рублей для тех, кого нельзя подвергнуть аресту.

Все сведения о правонарушителях и их родителях переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.