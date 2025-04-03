Омск-Информ
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·Происшествия

Преступник нанес жертве несколько ножевых ранений в шею.
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 2 апреля в селе Екатериновка Москаленского района Омской области. В ходе бытовой ссоры во время распития алкогольных напитков 52-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений в шею 60-летнему родственнику. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как отметили в СКР, причины конфликта подозреваемый вспомнить не смог из-за сильного алкогольного опьянения накануне. Мужчине предъявлено обвинение, суд решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили проведение комплекса криминалистических экспертиз.
1886
·Происшествия

Преступник нанес жертве несколько ножевых ранений в шею.
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 2 апреля в селе Екатериновка Москаленского района Омской области. В ходе бытовой ссоры во время распития алкогольных напитков 52-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений в шею 60-летнему родственнику. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как отметили в СКР, причины конфликта подозреваемый вспомнить не смог из-за сильного алкогольного опьянения накануне. Мужчине предъявлено обвинение, суд решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили проведение комплекса криминалистических экспертиз.
1886