Омск-Информ
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·Политика

Губернатор подписал распоряжение о назначении.

С 1 апреля Мина Ахвердиева занимает должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Омской области – начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Омской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко

Специалист первоначально занимала пост пресс-секретаря главы региона. Она имеет звание «Лучший пресс-секретарь Северо-Кавказского федерального округа». В 2023 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоена благодарности президента России Владимира Путина. Также является лауреатом национальной премии Союза журналистов России в сфере PR «Золотая стратегия», членом Союза журналистов России и РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью). 

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·Политика

Губернатор подписал распоряжение о назначении.

С 1 апреля Мина Ахвердиева занимает должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Омской области – начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Омской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко

Специалист первоначально занимала пост пресс-секретаря главы региона. Она имеет звание «Лучший пресс-секретарь Северо-Кавказского федерального округа». В 2023 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоена благодарности президента России Владимира Путина. Также является лауреатом национальной премии Союза журналистов России в сфере PR «Золотая стратегия», членом Союза журналистов России и РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью). 

1042