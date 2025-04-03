Документы на объект не могли получить несколько лет.

Сегодня, 3 апреля, мэр Омска Сергей Шелест объявил о сдаче новой гостиницы-пристройки к ТК «Континент» на Левом берегу. Объект возводил несколько лет строитель, депутат Заксобрания Валерий Кокорин. Документы на эксплуатацию владельцы получили лишь недавно.

Гостиница со смайликом на фасаде имеет 12 этажей, а общая площадь составляет 6276 кв. м. Заявлено, что в ней могут проживать 150 постояльцев в 94 номерах. Застройщиком является ООО «Торговый центр «Континент».

Объект на этом месте начали строить 10 лет назад. В феврале стало известно, что проект гостиницы-части ТК «Континент» получил положительное заключение экспертизы. По неофициальным данным, отель работает уже несколько лет. Получается, что логическое завершение проект получил только сейчас.