В мире растет количество участников Международного движения по финансовой безопасности.

За полгода через цифровую платформу «Содружество» к Международному движению по финансовой безопасности присоединились участники из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

На третьей учредительной конференции движения директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов сообщил, что участникам уже доступны более 300 методических материалов в базе знаний и 150 обучающих курсов. На это не влияет географическое положение.

– Платформа «Содружество» была выбрана партнером Международного движения по финансовой безопасности, объединяющего молодежь из разных стран, – сказал Максим Лобанов. – Уже сейчас школьники и студенты со всего мира могут не только проходить обучающие курсы и изучать тематические материалы, но и общаться друг с другом и с экспертами на форуме, использовать сервисы для профориентации и исследовать возможности для профессионального развития. Мы анализируем запросы пользователей-участников движения и постоянно расширяем контент. Мы ориентируемся на то, чтобы в будущем платформа «Содружество» стала профессиональной социальной сетью – площадкой для коммуникации молодежи и экспертов со всего мира.

Добавим, что функционал платформы продолжает расширяться.