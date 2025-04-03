Молодой горожанин стал жертвой вооруженного ограбления в собственной квартире.

В омскую полицию обратился 25-летний работник кафе быстрого питания из Октябрьского округа. Мужчина сообщил, что под угрозой ножа у него украли смартфон стоимостью 109 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что инцидент произошел в квартире молодого человека на улице 75-й Гвардейской Бригады. Вечером туда явились двое знакомых омича и, угрожая найденным на кухне ножом, потребовали у него телефон и 5 тыс. рублей. Поскольку денег у пострадавшего не оказалось, он вынужден был отдать свое имущество преступникам.

В ходе оперативных действий полиция идентифицировала и задержала двух подозреваемых, 24-летнего и 18-летнего местных жителей. В ходе следствия молодые люди признали вину. Они успели продать похищенный телефон в ломбарде за 65 тыс. рублей, поделив деньги поровну.

Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по статье 162 части 3 УК РФ («Разбой с проникновением в жилище»), предусматривающей наказание до 12 лет тюрьмы. Октябрьский районный суд Омска по ходатайству следствия заключил обоих фигурантов под стражу.