Мошенники «развели» пенсионера на 200 тыс. рублей.

Прокуратура Омского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере связи и обнаружила нарушения со стороны мобильного оператора. В июле 2024 года компания дважды допустила входящие звонки из-за границы с использованием подменных номеров, замаскированных под российские.

Один из пострадавших – местный пенсионер. Незнакомцы позвонили ему и сообщили, что государство из-за выпуска новых купюр изымает старые деньги из обращения. В итоге пожилой человек перевел мошенникам 200 тысяч рублей. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура выяснила, что у мобильного оператора была возможность блокировать подозрительные звонки, но он этого не сделал. В связи с этим против компании возбудили два административных дела по статье «Невыполнение оператором связи обязанности прекратить оказание услуг». Суд признал компанию виновной и наложил штрафы – по 600 тысяч рублей за каждый пропущенный звонок. Общая сумма штрафа составила 1,2 миллиона рублей.