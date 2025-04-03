Киоск с высоким потенциалом летнего дохода надеются реализовать за 2,7 млн рублей.

На сайте «Авито» выставлен на продажу павильон площадью 24,5 кв. м, находящийся по адресу: улица Ленина, 7. Объект подключен ко всем основным коммуникациям и оборудован необходимой техникой.

Павильон предлагается как действующий бизнес по продаже напитков бабл-ти, хотя его можно адаптировать и под другие виды деятельности, такие как общественное питание или иные сферы.

Продавец подчеркивает, что в летний период наблюдается значительный приток посетителей, что позволяет ежедневно зарабатывать столько же, сколько конкуренты получают за целый месяц в других районах города. Стоимость готового бизнеса установлена на уровне 2,7 миллиона рублей.