Битва обещает быть напряженной.

Сегодня, 3 апреля, омский «Авангард» проведет пятый матч плей-офф против «Металлурга» в Магнитогорске. Пятая встреча в серии обещает быть напряженной.

Для прохода в следующий раунд плей-офф «ястребам» нужна всего одна победа. В предыдущей игре омичи быстро открыли счет на третьей минуте первого периода, однако позже пропустили две шайбы. За две минуты до окончания матча Люк Джонсон вывел «Металлург» вперед. Счет составил 1:3 в пользу магнитогорского клуба.

Матч начнется в 20:00 по омскому времени. После четырех игр в серии счет составил 3:1 в пользу омичей.