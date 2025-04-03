Омск-Информ
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·Политика

Федеральный чиновник приехал в Омск с рабочим визитом.

Сегодня, 3 апреля, в Омск с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Поездка началась с совещания с губернатором Омской области Виталием Хоценко.  

Стороны обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой. Помимо этого, губернатор затронул тему списания бюджетных кредитов.

– Речь шла в том числе о дополнительном финансировании в рамках списания двух третей по бюджетным кредитам. Также говорили о развитии особой экономической зоны «Авангард», – рассказал Хоценко.

Эти темы стали ключевыми в повестке совещания.

·Политика

Федеральный чиновник приехал в Омск с рабочим визитом.

Сегодня, 3 апреля, в Омск с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Поездка началась с совещания с губернатором Омской области Виталием Хоценко.  

Стороны обсудили развитие инфраструктуры и поддержки масштабных инвестпроектов. Омская область подготовила предложения по мероприятиям, которые возможно реализовать с федеральной поддержкой. Помимо этого, губернатор затронул тему списания бюджетных кредитов.

– Речь шла в том числе о дополнительном финансировании в рамках списания двух третей по бюджетным кредитам. Также говорили о развитии особой экономической зоны «Авангард», – рассказал Хоценко.

Эти темы стали ключевыми в повестке совещания.