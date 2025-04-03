Документы о «работе» оказывались кредитными договорами.

Мошенники придумали новую схему для развода россиян. На этот раз они использовали объявления о наборе актеров для массовки. По данным МВД России, злоумышленники размещали на разных онлайн-платформах предложения о трудоустройстве, обещая претендентам участие в съемках массовых сцен. Когда заинтересовавшиеся приходили на собеседования, мошенники хвалили их внешность и убеждали попробовать себя в роли моделей.

– С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, – говорится в материалах ведомства.

Деньги, которые аферисты забирали у доверчивых участников «кастинга», тут же поступали на их счета.