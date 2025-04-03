Виновники оторвали номера собственной машины.

Вчера, 2 апреля, в районе 19:00, камера видеонаблюдения одного из домов на улице Пригородной в омских Нефтяниках зафиксировала момент массового ДТП. На записи в паблике «Аварийный Омск» видно, как черный автомобиль на скорости влетает в три припаркованные во дворе машины.

В комментариях жители города не сочувствуют виновникам аварии и сомневаются в их адекватном состоянии.

– Сто процентов угашенные, как сода в уксусе, – предположил один из подписчиков.

Позже, в том же паблике, появилось видео, снятое из окна одной из квартир. На второй записи видно, как трое мужчин выходят из машины, срывают задний номерной знак и уходят с места ДТП.

– Всех троих в клетку, потенциальные убийцы, –негодует другой подписчик.

Передний номер виновники, по всей видимости, решили оставить.