ООО «Молочный завод «Кормиловский» обязали вернуть угодья в сельхозоборот.

Россельхознадзор обнаружил нарушения в использовании земель сельскохозяйственного назначения в Нижнеомском районе Омской области. Оказалось, что участок земли рядом с селом Старомалиновка был заброшен.

Согласно данным ведомства, 55 гектаров из 242 гектаров, арендованных ООО «Молочный завод «Кормиловский», оказались заросшими деревьями и кустарниками. Преимущественно здесь растут березы, возраст которых превышает пять лет.

Арендаторы получили предписание восстановить землю и вернуть ее в сельскохозяйственное использование. Нарушения должны быть устранены до 1 октября 2025 года.