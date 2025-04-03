Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Четверг отметится повышением температуры воздуха.

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 апреля, днем ожидается повышение температуры до +12…+17 °C. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, а атмосферное давление будет падать.  

Однако есть и некомфортный нюанс: синоптики обещали местами небольшой дождь.

Информация в другом сервисе, Gismeteo, отличается: +5…+15 °C, а скорость ветра доходит до 15 м/с. Слабый дождь предполагается в районе 21:00.

В пятницу, 4 апреля, ожидается похолодание. 

·Общество

Четверг отметится повышением температуры воздуха.

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 апреля, днем ожидается повышение температуры до +12…+17 °C. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, а атмосферное давление будет падать.  

Однако есть и некомфортный нюанс: синоптики обещали местами небольшой дождь.

Информация в другом сервисе, Gismeteo, отличается: +5…+15 °C, а скорость ветра доходит до 15 м/с. Слабый дождь предполагается в районе 21:00.

В пятницу, 4 апреля, ожидается похолодание. 