Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Из реки мужчину вытащили спасатели, которых вызвала очевидица инцидента.
Вчера, 1 апреля, в Иртыш провалился 34-летний омич. Мужчина угодил под лед под мостом имени 60-летия ВЛКСМ со стороны «G-Drive Арены».
Пострадавшего вызволили сотрудники «Пожарно-спасательной службы» министерства региональной безопасности Омской области, которых вызвала очевидица инцидента. Она позвонила по номеру экстренной службы: 112.
Спасатели достали мужчину из холодной воды, уложили на носилки и транспортировали к машине скорой помощи.
1679
·Происшествия

Из реки мужчину вытащили спасатели, которых вызвала очевидица инцидента.
Вчера, 1 апреля, в Иртыш провалился 34-летний омич. Мужчина угодил под лед под мостом имени 60-летия ВЛКСМ со стороны «G-Drive Арены».
Пострадавшего вызволили сотрудники «Пожарно-спасательной службы» министерства региональной безопасности Омской области, которых вызвала очевидица инцидента. Она позвонила по номеру экстренной службы: 112.
Спасатели достали мужчину из холодной воды, уложили на носилки и транспортировали к машине скорой помощи.
1679