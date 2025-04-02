Проект направлен на импортозамещение востребованной в России химической продукции.

Инжиниринговый центр Группы компаний «Титан» начал реализовывать проект по синтезу цитратов калия и магния. Он должен помочь с импортозамещением продукции, которая востребована в России.

Специалисты разработали свою технологию производства цитратов калия и магния. Затем в собственной лаборатории провели испытания и выяснили особенности и параметры синтеза, чтобы получалась необходимая продукция.

– ГК «Титан» сегодня активно работает над реализацией 11 инвестиционных проектов, направленных на создание импортозамещающей базовой химической продукции в регионах присутствия холдинга, – объяснила генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко. – Проект по синтезу цитратов – один из ключевых проектов, которые мы реализуем в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1649. Мы уверены, что реализация данного проекта не только укрепит позиции нашей компании на рынке, но и внесет значительный вклад в развитие отечественной химической промышленности.

Для реализации проекта использовали современное и аналитическое оборудование. Оно позволяет не только следить за контролем качества, но и оптимизировать условия синтеза. Сейчас все эксперименты завершились, компания занялась масштабированием процесса.

Отметим, что цитраты калия и магния широко используются в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в производстве косметических средств. Новый продукт будут реализовывать на отечественном рынке. Сейчас цитраты магния и калия не производят в РФ.