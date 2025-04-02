Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Непогода продлится до ближайших выходных.
МЧС предупреждает жителей Омской области о неблагоприятных погодных явлениях в период с 3 по 5 апреля:
  • 3 апреля – в северной половине небольшой, местами умеренный дождь, местами порывы ветра 15–20 м/с; 
  • 4 апреля – в южных районах сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами порывы ветра 15–20 м/с; 
  • 5 апреля – ночью по югу – небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах порывы ветра 15–20 м/с.
В связи с этим в регионе возможны техногенные пожары. В частном секторе могут произойти коммунальные аварии, обрывы линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.
4220
·Общество

Непогода продлится до ближайших выходных.
МЧС предупреждает жителей Омской области о неблагоприятных погодных явлениях в период с 3 по 5 апреля:
  • 3 апреля – в северной половине небольшой, местами умеренный дождь, местами порывы ветра 15–20 м/с; 
  • 4 апреля – в южных районах сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами порывы ветра 15–20 м/с; 
  • 5 апреля – ночью по югу – небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах порывы ветра 15–20 м/с.
В связи с этим в регионе возможны техногенные пожары. В частном секторе могут произойти коммунальные аварии, обрывы линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.
4220