За допущенные нарушения им придется заплатить штрафы.

В 2025 году омские госавтоинспекторы составили на курьеров служб доставки уже 62 протокола о нарушении правил дорожного движения. Каждого нарушителя оштрафовали на 800 рублей.

В Госавтоинспекции отмечают, что курьеры, пользующиеся электровелосипедами, не знакомы с главой 4 ПДД («Обязанности пешехода»). Они не просто нарушают правила, но рискуют своим здоровьем, совершая опасные маневры.

Также Госавтоинспекция напоминает, что, если мощность двигателя электровелосипеда превышает 0,25 кВт, требуется водительское удостоверение категории «М».