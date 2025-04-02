Омск-Информ
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·Общество

Владельцу коров грозит штраф за ущерб, нанесенный захоронениям в селе Андреевка.
В сообществе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 2 апреля, появилось сообщение о том, что в селе Андреевка Омского района коровы повредили захоронения на местном кладбище.
– В селе Андреевка Омского района коровы-вандалы разрушают могилы на местном кладбище, – говорится в посте.
Администрация Омского района прокомментировала ситуацию, сообщив, что участковый устанавливает собственника животных. После идентификации владельца ему грозят меры административного воздействия, включая штрафы.
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·Общество

Владельцу коров грозит штраф за ущерб, нанесенный захоронениям в селе Андреевка.
В сообществе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 2 апреля, появилось сообщение о том, что в селе Андреевка Омского района коровы повредили захоронения на местном кладбище.
– В селе Андреевка Омского района коровы-вандалы разрушают могилы на местном кладбище, – говорится в посте.
Администрация Омского района прокомментировала ситуацию, сообщив, что участковый устанавливает собственника животных. После идентификации владельца ему грозят меры административного воздействия, включая штрафы.
1059