Омск-Информ
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·Общество

Омичей предупредили, что они могут стать очевидцами учений, а не реального происшествия. 
В главном управлении МЧС по Омской области объявили, что завтра, 3 апреля, в Концертном зале пройдут пожарно-тактические учения.
Пешеходов предупредили, что не стоит беспокоиться, увидев «ликвидацию пожара» на одном из знаковых зданий города.
Спасатели обещают опубликовать эффектную видеозапись с проведенных учений.
·Общество

Омичей предупредили, что они могут стать очевидцами учений, а не реального происшествия. 
В главном управлении МЧС по Омской области объявили, что завтра, 3 апреля, в Концертном зале пройдут пожарно-тактические учения.
Пешеходов предупредили, что не стоит беспокоиться, увидев «ликвидацию пожара» на одном из знаковых зданий города.
Спасатели обещают опубликовать эффектную видеозапись с проведенных учений.