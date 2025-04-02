Омск-Информ
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·Происшествия

Омичке грозит до 5 лет тюрьмы. 

Прокуратура Советского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее неоднократно судимой 32-летней женщины. Она обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что в декабре 2023 года женщина нашла в интернете способ сделать дома продукт, похожий на натуральный мед, используя сахар, лимонную кислоту и другие ингредиенты. После этого женщина обошла квартиры и продала четверым пенсионерам свой «мед» по цене настоящего.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Вину в совершении преступления она признала полностью. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы.

·Происшествия

Омичке грозит до 5 лет тюрьмы. 

Прокуратура Советского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее неоднократно судимой 32-летней женщины. Она обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что в декабре 2023 года женщина нашла в интернете способ сделать дома продукт, похожий на натуральный мед, используя сахар, лимонную кислоту и другие ингредиенты. После этого женщина обошла квартиры и продала четверым пенсионерам свой «мед» по цене настоящего.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Вину в совершении преступления она признала полностью. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы.