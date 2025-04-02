Сам Александр Вучич впервые за 3,5 года увидит президента России 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу сделал неожиданное признание. По его словам, как минимум два российских лидера общались с президентом Владимиром Путиным.

– Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним, – заявил Вучич.

До конца интригу лидер Сербии раскрывать не стал.

Последняя личная встреча Путина и Вучича состоялась 25 ноября 2021 года во время визита последнего в Сочи. Глава Сербии приедет в Москву 9 мая. В декабре 2022 года Путин говорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, затем они созвонились только в ноябре прошлого года. Президент России также общался по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном в сентябре 2022 года.