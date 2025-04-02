На рынке вторичного жилья в Омске отмечается увеличение числа предложений и повышение цен.

Согласно сервису «Яндекс.Недвижимость», в марте 2025 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных городах России выросла в среднем на 0,7 %, достигнув отметки в 140 тыс. рублей. Число предложений выросло на 2,9 %.

В Омске средняя цена квадратного метра «вторички» в марте достигла 106 тыс. рублей, поднявшись на 0,4 %. Предложений стало больше на 2,7 %. В среднем квартира теперь стоит 5 млн рублей, ее площадь около 48 кв. м.

– На сделки стали чаще выходить люди с наличными средствами, которые ранее находились в ожидании изменений в ипотечном кредитовании. Поскольку политика Банка России остается прежней после заседания регулятора 21 марта, для части потенциальных покупателей это, вероятно, стало мотивацией более не откладывать покупку, – говорит коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров. – Во-вторых, в категорию вторичного жилья все чаще попадают вчерашние новостройки, на которые распространяются, например, программы рассрочки. При этом мы не ожидаем, что рост активности на рынке сформирует долгосрочный тренд.

По стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья по-прежнему лидируют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.