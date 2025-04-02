Омск-Информ
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·Общество

В прошлом году Усть-Ишимский район серьезно пострадал в период весеннего половодья.

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Усть-Ишимского района Владимиром Лютенко. Главный вопрос, который сейчас стоит перед руководством этого северного района – подготовка к паводку. Год назад разлившиеся реки Иртыш и Ишим затопили значительную площадь этого муниципалитета, из многих населенных пунктов пришлось эвакуировать людей и домашний скот.

Как сообщил Лютенко, сейчас в населенных пунктах создается инфраструктура для временных убежищ, куда в случае чрезвычайной ситуации смогут эвакуироваться местные жители. Продолжается строительство защитных насыпей, учитывающих особенности рельефа местности. Уже задействованы специалисты аэромобильной группировки МЧС. Они прибыли в Усть-Ишимский район накануне.

·Общество

В прошлом году Усть-Ишимский район серьезно пострадал в период весеннего половодья.

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Усть-Ишимского района Владимиром Лютенко. Главный вопрос, который сейчас стоит перед руководством этого северного района – подготовка к паводку. Год назад разлившиеся реки Иртыш и Ишим затопили значительную площадь этого муниципалитета, из многих населенных пунктов пришлось эвакуировать людей и домашний скот.

Как сообщил Лютенко, сейчас в населенных пунктах создается инфраструктура для временных убежищ, куда в случае чрезвычайной ситуации смогут эвакуироваться местные жители. Продолжается строительство защитных насыпей, учитывающих особенности рельефа местности. Уже задействованы специалисты аэромобильной группировки МЧС. Они прибыли в Усть-Ишимский район накануне.