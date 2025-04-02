Строительство планируют завершить в третьем квартале.

В Омске утвердили проект строительства Западного кладбища. Заключение госэкспертизы выдано 1 апреля. Как уточнили «Городу 55», в администрации Омска уточнили, что изменения коснулись только стоимостных показателей проекта. Документы по проекту подготовила петербургская фирма «Гидропроект».

Западное кладбище сможет вместить около 4000 могил. Строительство ведет компания «Геосинтетика» из Дивногорска. В 2023 году она заключила с мэрией контракт на 247 миллионов рублей. Работы планировали завершить в июле 2024 года, но сроки перенесли. А в декабре прошлого года проект не прошел госэкспертизу.

В феврале представители администрации заявляли, что готовность объекта составляет 57 %. Тогда же были названы новые сроки завершения строительства – третий квартал текущего года. Подрядчик обязан обустроить подъездную дорогу к погосту, установить пункт охраны и провести озеленение территории.