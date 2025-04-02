Он ушел из дома на улице Гуртьева и не вернулся.

В Омске ищут 27-летнего Мийраса Шагаева. Три недели назад, 11 марта, он вышел из дома на улице Гуртьева и не вернулся до сих пор. Мужчина периодически выходил на связь, а когда перестал отвечать на звонки, его мать решила обратиться в полицию.

Если вам известно местонахождение Мийраса Шагаева или вы располагаете информацией, которая поможет разыскать гражданина, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.